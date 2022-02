Offerte Nintendo Switch: Festival di febbraio al via con oltre 1.000 giochi in sconto

Nintendo ha annunciato il Festival di febbraio, nuova iniziativa promozionale su eShop che vi permetterà di acquistare i migliori giochi per Nintendo Switch a prezzo scontato solamente per un periodo di tempo limitato.

Il messaggio comparso sui social recita solamente "Accendi il tuo mondo con il Festival di febbraio del Nintendo eShop, al via alle 15:00 di questo giovedì! Risparmia fino al 75% su una colorata selezione di giochi, inclusi divertenti titoli multiplayer, da goderti dove, quando e con chi vuoi!"

Le offerte partiranno alle 15:00 di giovedì 10 febbraio e coinvolgeranno oltre 1.000 giochi della lineup Nintendo Switch, purtroppo però non viene fornita alcuna anticipazione in merito. In genere in queste occasioni Nintendo è solita scontare oltre a giochi indie e titoli AA e AAA di terze parti anche le proprie esclusive come Super Mario Odyssey, New Super Mario Bros U Deluxe, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, The Legend of Zelda Link's Awakening e Animal Crossing New Horizons, solamente per citarne alcuni.

Non ci resta che attendere pochi giorni per scoprire la lista dei giochi protagonisti del Festival di febbraio sul Nintendo eShop, nel frattempo avete tutto il tempo per ricaricare il vostro account con il saldo necessario per fare acquisti senza pensieri.