Offerte Nintendo Switch: i migliori giochi in sconto a meno di 10 euro

In queste ore su Nintendo eShop è iniziato il Festival di febbraio con migliaia di giochi in sconto... e se avete un budget ridotto, ecco cosa si può comprare con meno di dieci euro!

Tra i giochi in vendita a meno di 10 euro troviamo ad esempio Super Bomberman R a 4.99 euro, Rayman Legends Definitive Edition a 9.99 euro, Mario + Rabbids Kingdom Battle a 9.99 euro, Monopoly per Nintendo Switch a 9.99 euro, Sine Mora EX a 5.99 euro e Syberia a 2,98 euro.

Si continua con This is the Police a 8.99 euro, Portal Knights a 7.99 euro, Syberia 2 a 2.09 euro, Scribblenauts Shodown a 7.99 euro, One Piece Pirate Warriors 3 Deluxe Edition a 8.99 euro, Overcooked! a 8.49 euro e Hello Neighbor a 9,99 euro. E ancora, Scribblenauts Mega Pack a 7.49 euro, Sid Meier's Civilization 6 a 8.99 euro, Carnival Games a 9.99 euro, Syberia 3 a 4.99 euro, NBA 2K Playgrounds 2 a 7.49 euro, Valiant Hearts The Great War a 5,99 euro e Asterix & Obelix XXL 2 a 4,99 euro.

Tante buone occasioni per arricchire la propria libreria di giochi per Nintendo Switch a prezzi davvero contenuti, i saldi del Festival di febbraio sono appena iniziati, avete quindi tutto il tempo per procedere con i vostri acquisti.