Offerte PC Gaming: sconti fino al 40% e rimborsi sui vecchi notebook da Euronics

Euronics ha lanciato un volantino nuovo di zecca tutto dedicato al PC Gaming: con sconti fino al 40%, può rappresentare l'occasione giusta per comprare un nuovo PC da gioco oppure per migliorare la propria postazione. Scopriamo assieme le offerte più interessanti.

Il Volantino Speciale PC Gaming e Accessori di Euronics include un'ampia selezione di prodotti in offerta per tutte le esigenze e ogni tasca. Per chi cerca un notebook da gioco, ad esempio, ci sono il Lenovo Legion 5 e l'HP Victus, offerti a 1199 euro l'uno invece di 1499 euro, mentre chi desidera un PC fisso può optare per l'Acer Predator Orion 3000 in sconto a 1999 euro anziché 2299 euro.

Spazio anche a monitor come l'Omen 25i in sconto a 229 euro, il Lenovo G24-20 a 199 euro, e il Samsung Odyssey Serie G5 / G55T a 279 euro. Ci sono poi cuffie, microfoni, tastiere, sedie, mouse, volanti e pedaliere per tutte le esigenze. Potete consultare la selezione completa delle offerte e le specifiche dei singoli prodotti a questo indirizzo, tenendo presente che il Volantino Speciale PC Gaming e Accessori di Euronics rimarrà valido fino al 26 ottobre.

Nell'ambito della promozione, Euronics offre anche l'iniziativa Upgrade Your Gaming: tutti coloro che acquistano un nuovo notebook da gaming da almeno 699 euro possono ricevere un rimborso fino a 200 euro se restituiscono un notebook usato, funzionante e vecchio non più di 5 anni. Dettagli più specifici potete trovarli sulla pagina dedicata all'iniziativa.