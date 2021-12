Offerte PlayStation di GameStop: supervalutazione PS4 e PS4 PRO fino a 200 euro

Tornano le offerte PlayStation di GameStop con una grande novità, a dicembre supervalutazione su PS4 e PS4 PRO usate, una bella occasione per dare indietro la propria console e risparmiare sull'acquisto di una nuova piattaforma.

Solo in negozio dal 2 al 17 dicembre porta indietro la tua console usata e ricevi 200 euro cash per PlayStation 4 PRO e 150 euro cash per PS4 Slim o PS4 Fat. Maggiori dettagli nei punti vendita, il personale è a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Acquistando Call of Duty Vanguard potrai prenotare Horizon Forbidden West per PS4 a 49.98 euro o 59.98 euro per PS5, inoltre acquistando una console PS4 usata puoi prenotare Horizon Forbidden West o Gran Turismo 7 a 49,98 euro.

Sconti anche sulle console con PS4 Slim 500 GB in bundle con The Division 2 e Controller Kit UEFA Euro 2020 a 299.98 euro, PlayStation VR con VR Worlds, PlayStation Camera e Gift Card da 5 euro a 299,98 euro. Le cuffie Platinum con Gift Card 10 euro costano 149.98 euro, le cuffie Pluse 3D di Sony con Gift Card 10 euro costa 99.98 euro e il controller Nacon Asimmetrico con Gift Card 5 euro è in promozione a 59,98 euro. Trovate tutte le offerte PlayStation sul sito di GameStop, la supervalutazione di PS4 e PS4 PRO è valida fino al 17 dicembre.