Offerte PlayStation: giochi super economici a meno di 5 euro per risparmiare

Lo sappiamo che siete sempre alla ricerca di nuovo giochi a poco prezzo, noi siamo dalla vostra parte e per questo continuiamo a suggerirvi le migliori occasioni di risparmio. In questo caso vi proponiamo i migliori giochi PS5 e PS4 in sconto su PlayStation Store a meno di 5 euro.

Che ne dite ad esempio di Need for Speed Heat a 3.49 euro? Need for Speed Payback costa 2.99 euro e non possiamo non segnalarvi Metro Exodus a 4.49 euro e Injustice 2 Standard Edition a 4,99 euro.

Quake 2 e Payday 2 Crimewave Edition costano 3.99 euro l'uno, LEGO Marvel's Avengers è in sconto a 4.79 euro, Kingdom Come Deliverance costa 4.49 euro e nella stessa fascia sotto i 5 euro troviamo anche Firewatch a 3.99 euro, Slime Rancher a 4.99 euro, Burnout Paradise Remastered a 4.99 euro e Tomb Raider Definitive Edition a 4,99 euro.

Continuiamo con DOOM 2016 a 3.99 euro, Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition a 4.99 euro, LEGO Worlds a 3.89 euro, Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition a 4.99 euro e Battlefield 1 Revolution a 3,99 euro. In chiusura ecco Prototype a 4.49 euro, X-COM 2 a 2.49 euro, XIII a 4.99 euro, Yakuza Kiwami a 4.99 euro e Titanfall 2 Ultimate Edition a 4,49 euro.