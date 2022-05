Offerte PlayStation: un leak conferma il ritorno dei Days of Play questa settimana

La scorsa settimana un rumor ha anticipato il ritorno dei Days of Play di PlayStation e adesso anche Wario64 conferma il ritorno della promozione Sony con una immagine promozionale che sta circolando su Twitter e altri social network.

L'immagine mostra il logo dei Days of Play con le date dell'offerta, ovvero dal 25 maggio all'8 giugno, in linea con quanto accaduto negli anni scorsi. Non c'è ancora una conferma da parte del colosso giapponese ma se veramente le promo inizieranno mercoledì 25 maggio, l'annuncio non dovrebbe tardare e potrebbe anzi arrivare anche nella giornata di oggi.

Ma cosa possiamo aspettarci da questa promo? Se sconti su PlayStation 5 appaiono impossibili, più probabili sono sconti su PS4 Slim, sugli accessori come i controller DualShock, DualSense e sulle cuffie Pulse 3D Wireless, sugli abbonati PlayStation Plus e ovviamente sui giochi targati PlayStation Studios. Da Marvel's Spider-Man Miles Morales a Demon's Souls, passando per Death Stranding e Ghost of Tsushima Director's Cut, con la speranza di un taglio di prezzo anche per titoli più recenti usciti quest'anno su PS5 come Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West.

Si tratta però solamente di ipotesi e ne sapremo di più, speriamo, nel corso delle prossime ore, quando Sony confermerà o meno l'avvio dei Days of Play 2022.