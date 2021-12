Offerte PlayStation di Natale: i migliori giochi PS4 e PS5 in sconto

GameStop ha lanciato il nuovo volantone PlayStation di Natale con una serie di sconti e offerte sui migliori giochi del catalogo PS4 e PS5, promozione valida fino al 23 dicembre.

Si parte con Spider-Man Miles Morales e Sackboy Una Grande Avventura per PS4 a 39.98 euro, Death Stranding e Ghost of Tsushima costano 29.98 euro mentre Days Gone, MediEvil e The Last of Us Parte 2 hanno un prezzo di 19.98 euro. Sconti anche sui giochi della collana PlayStation Hits a 9.99 euro, la selezione include tra gli altri God of War, Gran Turismo Sport, The Last of Us Remastered, Ratchet & Clank e Horizon Zero Dawn Complete Edition.

Da GameStop fino al 17 dicembre supervalutazione della tua PS4 usata: PS4 Slim o Fat vale 150 euro mentre PS4 PRO vale 200 euro cash. Acquistando una PlayStation 4 usata potrete invece prenotare Horizon Forbidden West o Gran Turismo 7 al prezzo di 49.98 euro.

Queste sono solo alcune delle offerte PlayStation di Natale 2021, tutti gli sconti andranno avanti online e nei negozi fino al 23 dicembre, salvo esaurimento scorte, sicuramente una buona occasione per risparmiare sui regali di Natale scegliendo tra una vasta selezione di giochi per entrambe le console della famiglia PlayStation.