Offerte PlayStation, Nintendo e Switch: sconti e promo volantone GameStopZing di giugno

E' finalmente online il volantone GameStopZing di giugno con tante offerte su console, videogiochi, accessori, gadget, merchandising, carte collezionabili e tantissimi altri prodotti in vendita da GSZ. Offerte valide dal 3 al 30 giugno, diamo una occhiata agli sconti e alle promo imperdibili.

Offerte PlayStation

Iniziamo con le offerte PlayStation segnaliamo il pacchetto PS4 Slim 500 GB con Call of Duty Black Ops 4 e Premium Thumbstick @Play a 299.98 euro, mentre PS4 500 GB con FIFA 21 + Voucher FUT costa 329,98 euro. Da segnalare anche l'offerta su PlayStation VR (varie configurazioni disponibili) con PlayStation Camera, PlayStation VR Worlds, ricarica PSN 5 Euro e pistola VR Move Gun a 299,98 euro.



Sconti anche sugli accessori: il DualSense può essere acquistato a 39,98 euro portando indietro un DualShock 4 usato, mentre la cuffia Platinum di Sony costa 179.98 euro con inclusi nel prezzo GTA V e una ricarica PSN da 5 euro. Fino al 9 giugno proseguono le offerte PlayStation Days of Play con i migliori giochi PS4 e PS5 scontati, inoltre l'abbonamento PlayStation Plus 12 mesi costa 44,99 euro invece di 59,99 euro.

Sconti Nintendo Switch

Ovviamente non possono mancare le offerte Nintendo Switch: Nintendo Switch costa 329.98 euro (vari bundle disponibili) con in regalo un USB @PLAY, disponibile anche la configurazione Nintendo Switch + Ring Fit Adventure a 379,98 euro fino al 20 giugno. Nintendo Switch Lite con 51 Giochi Classici costa 239,98 euro mentre Nintendo Switch Lite con un gioco a scelta tra Super Mario 3D All-Stars, Mario kar 8 Deluxe, Super Mario 3D World e Super Mario Odyssey costa 259,98 euro. Anche in questo caso è possibile pagare portando indietro la propria console usata con sconti da 80 a 170 euro.

Xbox Offerte e Sconti

Gadget, Funko Pop! e tanto altro

Sul fronte offerte Xbox vi ricordiamo che, portando indietro le vostre console e giochi usati riceverete uno sconto sul listino da 25 a 200 euro. Inoltre GameStopZing permette di provare Xbox Series S fino al 31 luglio 2021, riportando la console in negozio entro questa data potrete risparmiare 200 euro sull’acquisto di un nuovo hardware. Acquistando una console next-gen Microsoft riceverete anche il 20% di sconto su un controller Microsoft. Degna di nota anche l'offerta che include Xbox Series S, Xbox Game Pass Ultimate 3 Mesi e Mobile Gaming Clip a 349.98 euro, anche in questo caso con la possibilità di abbinare un controller con il 20% di sconto.Ma le offerte non finiscono qui perchè il volantone GameStopZing di giugno è ricco di promozioni estive come il 3x2 sui prodotti con etichetta rossa, sconto del 50% sul secondo Funko Pop! acquistando due pezzi e: acquista due giochi e il meno caro lo paghi 5 euro.