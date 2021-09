Offerte PlayStation di settembre: PS4 usata vale fino a 180 euro da GameStop

Con l'arrivo del mese di settembre GameStop lancia le nuove offerte PlayStation su una selezione di prodotti PS4 e PS5, tra cui console, giochi e accessori. Ecco le promozioni più interessanti valide fino al 26 settembre.

Iniziamo ricordando che è possibile risparmiare fino al 150 euro sull'acquisto di PlayStation 5 portando indietro la propria console usata secondo questo schema:

Risparmia 150€ portando PS4 PRO o Nintendo Switch

Risparmia 100€ portando PS4/Xbox One X o Nintendo Switch Lite

Risparmia 70€ portando una console Xbox One S

Ma c'è di più perchè portando indietro una console PS4 o PS4 PRO riceverete fino a 180 euro di extravalutazione da spendere nell'acquisto di prodotti PlayStation 5. Sono attive anche due promo PS4: al prezzo di 299.98 euro sono disponibili i bundle PlayStation 4 500 GB con headset e SoulCalibur VI o PS4 500 GB con headset e FIFA 21.

Vasta la scelta di accessori PS5 in vendita da GameStop tra cui il Telecomando Remote, le cuffie Pulse 3D Wireless e lo stand di ricarica per il DualSense, per quanto riguarda i giochi potete prenotare le novità più calde dell'autunno come Death Stranding Director's Cut a 50.98 euro oltre ovviamente a poter acquistare subito tutti i giochi del catalogo PS5 già disponibili tra cui Demon's Souls, Ratchet & Clank Rift Apart, Returnal e Marvel's Spider-Man Miles Morales.