Offerte PlayStation Store: 5 giochi incredibili in sconto a meno di tre euro per Natale

Con gli sconti di gennaio del PlayStation Store si risparmia alla grande e noi come di consueto siamo andati a caccia di bei giochi in svendita a pochi euro. Ci credete se vi diciamo che con appena 1.99 euro potete scaricare Dishonored 2? E invece è tutto vero.

Star Wars Squadrons 1.99 euro

Non è il miglior gioco di Star Wars mai realizzato, ma Squadrons potrebbe divertire tutti coloro che vogliono lanciarsi in scontri galattici a bordo delle icone navi spaziali della saga di George Lucas. Un gioco arcade ad ambientazione spaziale con i più iconici velivoli di Star Wars, oltretutto compatibile anche con PlayStation VR.

Dishonored 2 1.99 euro

Non stiamo scherzando, Dishonored 2 costa meno di due caffè. Arkane è ora al lavoro su Marvel's Blade e sembra che Dishonored 3 sia stato accantonato, noi però continuiamo a sperare e per questo, nella speranza che Bethesda noti l'affetto del pubblico per la serie, vi consigliamo di acquistare il gioco. A questo prezzo non avete davvero nessuna scusa.

Anthem 99 centesimi

Il gioco BioWare purtroppo è stato un flop, il progetto è stato chiuso pochi mesi dopo il lancio e il tentativo di rilancio con Anthem Next non ha dato i suoi frutti. Sebbene da anni non ci siano più aggiornamenti di nessun tipo, i server restano attivi e funzionanti e dunque potete continuare a giocare a questo shooter con i mecha. Certo le stanze non sono molto popolate, ma chissà che il prezzo simbolico di 99 centesimi non possa contribuire a portare nuovi giocatori su Anthem.

XCOM 2 2.49 euro

Il gioco di strategia Firaxis è sempre un bel vedere, oggi come ai tempi dell'uscita, nel 2017. Se amate gli alieni, la fantascienza ed i giochi strategici, XCOM 2 non vi deluderà, anche se su PlayStation i controlli sono forse macchinosi e il comparto tecnico non brilla particolarmente. Ma se sarete capaci di passare sopra a questi difettucci, troverete ad attendervi un gioco di altissimo profilo.

Need for Speed Rivals 2.99 euro

E' il gioco più costoso della nostra selezione: Rivals è un frenetico racing arcade ambientato nell'immaginaria città di Redview County, dove la rivalità tra criminali e forze dell'ordine non si ferma mai. Scegli da che parte stare e parti alla conquista della città superando una serie di sfide su quattro ruote per il dominio del territorio.