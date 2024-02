Offerte PlayStation Store: gli acquisti imperdibili per il weekend, risparmio assicurato

Non sapete a cosa giocare questo weekend? Non preoccupatevi, ci pensiamo noi! Vi segnaliamo tre giochi (più uno bonus) per PS5 e PS4 attualmente in offerta su PlayStation Store che potete comprare a prezzi scontati... non ve ne pentirete.

Ghostrunner 2 Deluxe Edition 27.49 euro

Lo Slasher Cyberpunk di 505 Games viene proposto in una ricca edizione Deluxe al prezzo di 27.49 euro che include in aggiunta al gioco anche le skin Spada Katana di Ahriman e Mano, Spada energetica moderna e Mano, Spada a lama fusa e Mano, Spada blu gotica e Mano e Ologramma manuale con gamertag. Ghostrunner 2 festeggia l'Anno del Drago con una serie di contenuti aggiuntivi gratis per tutti grazie al nuovo aggiornamento, tra cui la modalità extra Roguerunner. Non esiste momento migliore per giocare con questo slasher cyberpunk.

The Surge 1&2 Dual Pack 11.99 euro

Sebbene non siano dei capolavori assoluti, i due giochi della serie The Surge sono ancora oggi dei discreti Action RPG di deriva Soulslike ad ambientazione futuristica, con esoscheletri, armi laser, mecha e robottoni. Per 12 euro (con il resto di un centesimo) potete acquistare entrambi i titoli della saga che vi garantiranno decine di ore di divertimento, certo a patto di essere amanti del genere.

Nickelodeon All-Star Brawl 4.99 euro

Come Smash Bros, con i personaggi delle serie animate Nickelodeon: SpongeBob, Lincoln Loud, Michelangelo e Leonardo delle Tartarughe Ninja, Oblina di Aaahh!!! Real Monsters, Invader Zim e altri personaggi sono pronti a sfidarsi in arene come il Campo di Meduse e il Tecnodromo. Nickelodeon All-Star Brawl supporta il multiplayer locale fino a 4 giocatori, per entusiasmanti risse stile cartoon sul divano di casa.

Bonus: The Witcher 3 Wild Hunt 8.99 euro

Ve lo segnaliamo ogni singola volta che viene proposto in offerta e continueremo a farlo: bastano meno di 10 euro per acquistare la terza memorabile avventura dello Strigo in versione base, mentre con 14.99 euro potete comprare la Complete Edition che al gioco aggiunge anche i due DLC Hearts of Stone e Blood & Wine.