Offerte PlayStation Store: che giochi si comprano con meno di 3 euro?

A chi non piace risparmiare? A noi tantissimo ed è per questo che dopo avervi proposto i migliori giochi in sconto su PlayStation Store a meno di 5 euro abbiamo deciso di abbassare ulteriormente il budget per scoprire cosa possiamo comprare con meno di tre euro. Poca roba dite? Noi vi assicuriamo che non mancano le sorprese.

Iniziamo con Super Meat Boy a 1.59 euro, Arcade Game Series Pac-Man e Arcade Game Series Galaga a 1.99 euro l'uno, Broken Sword 5 La Maledizione del Serpente a 1.49 euro, We Were Here a 79 centesimi e Super Meat Boy Forever a 1,99 euro.

E ancora MXGP 2 The Official Motocross Videogame è in sconto a 1.49 euro mentre MXGP 2 Special Edition costa 1,99 euro. MotoGP 18 costa 2.49 euro, in offerta anche Tour de France 2020 a 1.99 euro, Valentino Rossi The Game a 1.49 euro e Valentino Rossi The Game Special Edition a 2,49 euro.

Tennis World Tour Legends Edition costa 1.49 euro, Pac-Man 256 è in vendita a 1.99 euro, stesso prezzo di The Bard's Tale Remastered and Resnarkled, mentre Outlast Second Contact può essere acquistato a soli 1,49 euro. Infine, Puyo Puyo Champions di SEGA costa 1.99 euro, perfetto per divertirsi in multiplayer con gli amici.