Offerte PlayStation Store: giochi PS4 e PS5 a meno di 2 euro, ci sono anche delle perle!

Davvero si possono comprare giochi per PS4 e PS5 a meno di due euro? Assolutamente sì, a patto chiaramente di non cercare l'ultima novità (ma nemmeno la penultima, siamo sinceri), in ogni caso anche con un budget estremamente ridotto si possono trovare offerte molto interessanti su PlayStation Store, con giochi in sconto a poco meno di due euro.

Un esempio è Goat Simulator a 1.99 euro ma possiamo citare anche DOOM (1993) a 1.99 euro, Slender The Arrival a 1.49 euro, DOOM 2 Classic a 1.99 euro e DOOM 64 a 1.64 euro (prezzo non casuale). E ancora, Gravel di Milestone a 1.99 euro, stesso prezzo per Styx Master of Shadows e Arcade Game Series Galaga di Bandai Namco.

Da segnalare Granblue Fantasy Versus scontatissimo a 1.99 euro e The Suicide of Rachel Foster e Pac-Man 256 allo stesso prezzo. Bastano 1.99 euro anche per comprare Lara Croft GO mentre con 1.49 euro potete comprare Bridge Constructor Portal. Infine, l'avventura Silence costa 1.99 euro, Titan Chaser costa 1.49 euro e Downwell di Devolver Digital in sconto a 1,99 euro invece di 4,99 euro.

Se invece potete spendere di più vi consigliamo tre giochi per PS4 e PS5 a 9.99 euro da comprare subito in offerta prima che sia troppo tardi.

