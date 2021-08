Offerte PlayStation Store: giochi PS5 e PS4 a meno di 15€ e nuovi sconti indie

Continuano i saldi estivi sul PlayStation Store, recentemente vi abbiamo presentato una selezione di giochi PS4 e PS5 a meno di 20 euro, oggi ci concentriamo sui giochi a meno di 15 euro e sulle produzioni indie in vendita a prezzo scontato.

PlayStation Store: giochi a meno di 15 euro

Piuttosto numerosa la scelta di giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5 a meno di 15 euro, da citare Metro Exodus a 13.99 euro, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 a 9.99 euro, Friday The 13th The Game a 3.62 euro, Mafia III Definitive Edition a 9.89 euro, Assassin's Creed Syndicate a 10.19 euro, Batman Arkham Knight a 12.99 euro, Dragon Ball Xenoverse 2 a 9.99 euro e Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition a 13,99 euro.

Giochi indie PS4 e PS5 in offerta

Sul fronte delle produzioni indipendenti troviamo Fall Guys Ultimate Knockout a 11.99 euro, Subnautica a 14.99 euro, Job Simulator a 12.99 euro, Stranded Deep a 11.99 euro, The Outer Wilds a 14.39 euro, Outlast a 3.79 euro, Overcooked! Gourmet Edition a 4.99 euro, Broforce a 3.74 euro e Neon Abyss a 11,99 euro. Infine citiamo eFootball PES 2021 Season Update a 4.49 euro, il prezzo più basso di sempre mai raggiunto da un gioco della serie Konami.