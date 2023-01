Offerte PlayStation Store: migliori giochi in sconto a meno di tre euro

Ma esistono davvero giochi per PS4 e PS5 a meno di tre euro? Ormai dovreste sapere che la risposta a questa domanda è sì, almeno se ci seguite assiduamente. Siamo sempre alla ricerca di giochi in vendita a prezzi scontati e grazie alla nuova ondata di saldi del PlayStation Store, vi proponiamo tre giochi in vendita ad un prezzo piccolo piccolo.

Tales of Zestiria 2.99 euro

Tales of Zestiria è stato lanciato nel 2015 come quindicesimo gioco della serie Tales Of, iniziata esattamente vent'anni prima su Super Nintendo. In un mondo distrutto dalla guerra tra due nazioni, vesti i panni del Redentore e cerca un modo per opporti all'oscurità e proteggere il mondo.Tales of Zestiria è, e sebbene non tutti gli aspetti della produzione siano invecchiati benissimo, per questo prezzo si può certamente chiudere un occhio di fronte ad un comparto tecnico non allo stato dell'arte e ad un combat system a volte difficile da padroneggiare. Oltre al gioco completo, il pacchetto include due oggetti bonus, ovvero un tema per la HOME e arti mistiche per Alisha, Mikleo e Lailah.

XCOM 2 2.49 euro

Altro super prezzo per un gioco molto popolare e che non ha bisogno di presentazioni,, uno dei giochi di strategia più amati ed apprezzati degli ultimi anni.La versione in offerta è quella standard priva di contenuti aggiuntivi o bonus di alcun tipo, tuttavia al prezzo di 6.49 euro potete comprare la Digital Deluxe Edition che include oltre al gioco il Pacchetto Rinforzi XCOM con i contenuti Figli dell'Anarchia, Cacciatori di Alieni e Ultimo Regalo di Shen. XCOM 2 è ottimizzato per PlayStation 4 PRO, per saperne di più ecco la recensione di XCOM 2

Strider 2.99 euro

Uscito su PS4 nel 2014, Strider è purtroppo passato inosservato agli occhi del grande pubblico ma si tratta di un ottimo action a scorrimento che vedenuovamente alle prese con una organizzazione criminale da sgominare, l'obiettivo è quello di ripulire la città dai criminali ma portare a termine la missione non sarà semplice.Strider è un gioco di stampo arcade con una curva di difficoltà non adatta a tutti ma se avete adorato l'originale Strider in sala giochi, questo titolo risveglierà in voi dolci ricordi ed emozioni sopite.