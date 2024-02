Offerte PlayStation Store: nuova offerta della settimana e tanti sconti

Come ogni mercoledì, PlayStation Store si aggiorna con sconti e offerte sui migliori giochi del catalogo PS5 e PS4, torna inoltre anche la nuova offerta della settimana valida solo per sette giorni. Siete pronti per risparmiare?

Offerta della Settimana

Solo per questa settimana, Star Wars Jedi Survivor è scontato del 55% sul prezzo di listino, questo vuol dire che il gioco Electronic Arts è in vendita al prezzo di 35.99 euro invece di 79.99 euro, sconto valido fino al 15 febbraio compreso.

Sconti PlayStation Indies

Giochi indie per PS4 e PS5 scontati fino all'80%, tra i tanti citiamo High on Life, Maneater, Terraria, Cult of the Lamb, Among Us, Synapse, Under The Waves, Chivalry 2, Scorn, Pistol Whip, The Last Faith e tanti altri, oltre ai giochi completi sono in offerta anche DLC, Season Pass ed espansioni.

Giochi a meno di 15 euro

Continua poi la promo con giochi PS5 e PS4 a meno di 15 euro, in questa fascia di prezzo si trovano titoli come The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, It Takes Two, Trine 4, Mortal Kombat 11, Broken Sword 5 La Maledizone del Serpente, Need for Speed Heat Deluxe Edition, A Plague Tale Innocence, Mafia Definitive Edition, Red Dead Online, Bloodborne e Mass Effect Legendary Edition.