Offerte PlayStation Store: con gli sconti esclusivi PS Plus si risparmia fino al 90%

Per questo primo weekend di marzo, Sony lancia gli sconti PlayStation Plus su PlayStation Store: tutti gli abbonati PS Plus (qualsiasi livello) possono acquistare una selezione di giochi per PS4 e PS5 in vendita a prezzo ridotto, con un risparmio fino al 90% su alcuni titoli.

La pagina delle offerte PlayStation Plus del weekend è ricchissima e include tra gli altri Cyberpunk 2077 Phantom Liberty a 25.49 euro, Avatar Frontiers of Pandora a 47.99 euro, Red Dead Redemption a 39.99 euro (include l'espansione Undead Nightmare), Borderlands 3 a 10.49 euro e The Quarry a 18,74 euro.

Ma le offerte continuano con The Outer Worlds scontato del 34%, A Plague Tale Innocence scontato del 70% sul listino, Back 4 Blood Ultimate Edition scontato del 90% e Mafia Definitive Edition scontato del 75%.

Non vi bastano? In offerta ci sono anche Mass Effect Legendary Edition, L.A. Noire, Collezione LEGO Harry Potter, PGA Tour 2K23, Battlefield 2043, Star Wars Battlefront 2, Marvel Midnight Suns, Gotham Knights, Need for Speed Unbound e Sniper Elite 5.

Le offerte sono valide solo per questo weekend e sono gli per gli abbonati PlayStation Plus. Su PlayStation Store sono attivi per tutti gli sconti Mega Marzo con migliaia di giochi in sconto e in vendita a partire da 99 centesimi.