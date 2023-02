Offerte PlayStation Store: tanti nuovi giochi PS4 e PS5 a meno di 5 euro

Una valanga di nuove offerte su PlayStation Store: a noi, ormai lo sapete, piace giocare spendendo poco e per questo vi proponiamo una selezione di giochi per PS4 e PS5 in sconto e in vendita a meno di cinque euro. Ecco i nostri consigli per gli acquisti.

Partiamo con Slime Rancher a 4.99 euro e Mafia Definitive Edition a 4.49 euro: quest'ultimo è uno dei giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2023, ma se non siete abbonati potete acquistarlo ad un prezzo davvero contenuto. E ancora, Rayman Legends costa 4.99 euro così come Little Nightmares, Golf With Your Friends, Mirror's Edge Catalyst, Yakuza Zero e Yakuza 6 The Song of Life.

Huntdown costa 3.99 euro in offerta, The Escapists 1.79 euro mentre Transistor è in sconto a 3,79 euro. Tornando nella fascia dei 4.99 euro troviamo anche The Disney Afternoon Collection, Torchlight II, Star Wars Bounty Hunter, Plants vs Zombies Garden Warfare e Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina Un'avventura unica in Wonderlands.

Panzer Dragoon Remake è in sconto a 2.49 euro, Valkyrie Revolution costa 3.99 euro e vi segnaliamo allo stesso prezzo anche Wonder Boy Returns Remix. Infine vi segnaliamo Postal Redux costa 2.99 euro, Yoku's Express Island costa 3.99 euro e Mighty No.9 a 1.99 euro.