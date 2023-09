Offerte PlayStation Store: tanti giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di 10€

Anche a settembre tornano le offerte del PlayStation Store, con l'inizio del nuovo mese diamo una occhiata ai migliori giochi per PS4 e PS5 in vendita a prezzo scontato, meno di 10 euro. Una cifra che vi permetterà di acquistare titoli magari non recentissimi ma sicuramente di alta qualità, ancora oggi validi e divertenti.

Iniziamo con il folle Untitled Goose Game a 9.99 euro, The Escapists 2 a 6.59 euro e Journey a 7.49 euro, possiamo poi continuare con Verdun a 3.99 euro, Warhammer Vermintide 2 a 5.99 euro, Darkest Dungeon a 4.39 euro, Super Meat Boy a 1.59 euro e Slaps and Beans (il gioco di Bud Spencer e Terence Hill) a 3,99 euro.

L'avventura Broken Sword 5 La Maledizione del Serpente costa 5.99 euro, Cat Quest II costa 4.94 euro, Erica è in offerta a 4.99 euro e vi segnaliamo anche Pumpkin Jack a 8,99 euro. Super Meat Boy Forever costa 1.99 euro, Yooka-Laylee è in sconto a 3.99 euro e c'è spazio anche per Furi a 5.99 euro, Magicka 2 a 2.99 euro e Neon Abyss a 6,99 euro.

In chiusura, Worms Rumble a 5.49 euro, Wonder Boy The Dragon's Trap a 7.99 euro, The Messenger a 4.99 euro e The Pedestrian a 6,39 euro.