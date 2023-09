Offerte PlayStation Store: tanti giochi PS5 e PS4 in sconto a meno di 10 euro

Volete giocare spendendo poco? Siete nel posto giusto! Su PlayStation Store sono da poco iniziati i saldi di fine estate e noi come sempre ne approfittiamo per segnalarvi una selezione di giochi per PS4 e PS5 in vendita ad un prezzo contenuto, in questo caso meno di 10 euro.

Qualche esempio? The Last of Us Remastered e Tekken 7 costano 9.99 euro l'uno, così come Bloodborne, Resident Evil 2 e Resident Evil 3 Remake. Ma ci sono anche giochi più economici come Battlefield 1 a 6.99 euro, Payday 2 Crimewave Edition a 3.99 euro, Assetto Costa a 7.49 euro, Marvel's Avengers e Unravel Two a 4,99 euro l'uno.

E ancora, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra a 7.99 euro, Battlefield V a 7.99 euro, Devil May Cry V + Vergil a 9.89 euro e Assassin's Creed Origins a 9.79 euro. Si continua con Injustice 2 a 7.39 euro, Need for Speed a 4.99 euro, Metro Exodus a 5.99 euro e DiRT Rally 2.0 a 8,99 euro.

In chiusura segnaliamo Little Nightmares e Need for Speed Rivals a 4.99 euro l'uno, Far Cry 3 Classic Edition a 7.49 euro, Yakuza Zero a 5.99 euro, Sleeping Dogs Definitive Edition a 4.49 euro e Ghostrunner a 8,99 euro.