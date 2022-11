Offerte PlayStation Store: tre giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di 20 euro

Gli sconti di fine anno del PlayStation Store offrono una vasta selezione di giochi per PS4 e PS5 in offerta: abbiamo già visto i migliori giochi PlayStation a meno di sei euro ma adesso vogliamo alzare il budget e concentrarci sui giochi nella fascia di prezzo che arriva fino a 20 euro, nella quale rientrano anche giochi AAA e AA molto recenti.

Control Ultimate Edition 11.99 euro

E' vero, Control è stato più volte regalato in vari servizi in abbonamento (e non solo) ma se ancora non avete giocato con l'avventura di Remedy, è arrivato il momento giusto per recuperare questo piccolo classico, anche in vista dell'arrivo dell'appena annunciato sequel Control 2. La Ultimate Edition include oltre al gioco completo anche le espansioni Le Fondamenta e EMA, tutto quello che serve per vivere l'esperienza di Control nel migliore dei modi.

DOOM Eternal Deluxe Edition 17.49 euro

Altro classico imperdibile è DOOM Eternal qui proposto in edizione Deluxe con l'aggiunta delle modalità BattleMode, del DLC Ancient Gods (Parte Uno e Parte 2), della skin Demonic Slayer e del Classic Weapon Sound Pack. Niente male per un pacchetto che include il gioco base per PS4 e PS5 e tanti contenuti extra, tra cui l'espansione della campagna single player. Per saperne di più ecco la recensione di DOOM Eternal.

Mortal Kombat 11 + Injustice 19.99 euro

Un bundle che include due picchiaduro targati NetherRealm: Mortal Kombat 11 Ultimate Edition e Injustice 2 Legendary Edition, ognuno proposto con tutti i DLC, le skin e le espansioni pubblicate nel corso degli anni. Una bella occasione per recuperare questi due titoli in versione definitiva ad un prezzo davvero contenuto rispetto al listino, normalmente fissato a 99,99 euro.