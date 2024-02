Offerte PlayStation: torna la promo Mega Marzo con centinaia di giochi in sconto

Come ogni mercoledì, PlayStation Store si aggiorna con nuove offerte: da oggi tornano gli sconti della serie Mega Marzo, con tanti giochi per PS5 e PS4 in vendita a prezzo speciale solamente per un periodo di tempo limitato.

Tra i giochi protagonisti degli sconti Mega Marzo su PlayStation Store troviamo tra i tanti Street Fighter 6 a 39.19 euro, Star Wars Jedi Survivor a 35.99 euro, Resident Evil 4 Remake a 29.99 euro, Resident Evil 3 Remake a 9.99 euro, Batman Arham Collection a 7.79 euro (include Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City e Batman Arkham Knight), Resident Evil Village a 15.99 euro e Far Cry 6 a 22,49 euro.

E ancora, Monster Hunter Rise a 19.99 euro, Dead Space Edizione Digitale Deluxe a 35.99 euro, Monster Hunter World a 9.99 euro, God of War III Remastered a 9.99 euro, Little Nightmares II a 9.89 euro, Ratchet & Clank Rift Apart a 39.99 euro e Resident Evil 6 a 4,99 euro.

In chiusura ecco A Plague Tale Requiem a 29.99 euro, Persona 5 Royal a 29.99 euro, Goat Simulator a 3 a 14.99 euro, Resident Evil 5 a 4.99 euro, Watch Dogs 2 Deluxe Edition a 11.99 euro, Persona 4 Golden a 11.99 euro e Cult of the Lamb a 14,99 euro.