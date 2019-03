Offerte di Primavera Amazon: i migliori sconti sui videogiochi

Partono oggi, 27 Marzo, su Amazon Italia gli "Sconti di Primavera", una serie di giornate dedicate agli acquisti di primavera e che includono come sempre anche vari prodotti legati al mondo del gaming. Vediamo insieme i migliori sconti sui videogiochi per PS4 ed Xbox One.

Nuove Offerte Amazon sui videogiochi

Si tratta di promozioni che sicuramente potrebbero rivelarsi interessanti per molti utenti, e che saranno attive fino al prossimo 7 Aprile, tranne per quella proposta sul "Pacchetto Zero Assoluto" di Fornite per PlayStation 4 che sarà attiva fino all'8 Aprile.

In questo caso, essendo una promozione su un codice digitale, Amazon provvederà comunque ad inviare la confezione fisica a casa, sebbene di recente abbia dato il via alla vendita dei codici digitali che vengono recapitati immediatamente nella posta.