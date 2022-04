Offerte di Primavera PlayStation, ultimi giorni di sconti da GameStop

Sono questi gli ultimissimi giorni per acquistare giochi PlayStation a prezzi scontati da GameStop grazie alle Offerte di Primavera sui migliori giochi del catalogo PS4 e PS5, con interessanti promozioni per aggiungere nuovi titoli alla propria ludoteca, risparmiando. Avete tempo fino al 24 aprile compreso.

Iniziamo segnalando una selezione di giochi per PlayStation 5 in vendita a 59.98 euro l'uno, tra questi ci sono anche Returnal, Ratchet & Clank Rift Apart, Ghost of Tsushima Director's Cut e Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition. Demon's Souls per PS5 costa 49.98 euro, stesso prezzo per Nioh Collection mentre Death Stranding Director's Cut e Sackboy Una Grande Avventura costano 39,98 euro l'uno, così come Marvel's Spider-Man Miles Morales per PlayStation 5.

Sconti anche sui giochi per PlayStation 4 con Mavel's Spider-Man Miles Morales a 39.98 euro, The Last of Us Parte 2 Special Edition a 39.98 euro, Death Stranding a 29.98 euro, The Last of Us Parte 2 a 19.98 euro, Days Gone a 19.98 euro, stesso prezzo per Dreams e Detroit Become Human. Tra i giochi in sconto anche Marvel's Spider-Man, Shadow of the Colossus, The Order 1886, Bloodborne Game of the Year Edition e Concrete Genie.

Da segnalare anche i giochi della collana PlayStation Hits a 9.98 euro tra cui Bloodborne, God of War, God of War III Remastered, Gran Turismo Sport, Horizon Zero Dawn Complete Edition, inFamous Second Son, Killzone Shadow Fall, LittleBigPlanet 3, Nioh, The Last of Us e Ratchet & Clank.

La lista completa è disponibile sul sito di GameStop, le offerte sono valide online e nei negozi fino a domenica 24 aprile.