Offerte PS Store di gennaio 2023: PlayStation Plus Extra e Premium in sconto

Con i Saldi di Gennaio al via su PS Store, il negozio digitale di Sony propone delle interessanti promozioni per tutti coloro che desiderano risparmiare abbonandosi ai tier più elevati del nuovo PlayStation Plus.

La prima tornata di sconti su PlayStation Store del 2023 coinvolge quindi i pacchetti di abbonamento Extra e Premium di PS Plus, i due tier che aggiungono all'offerta Essential legata ai titoli mensili della Instant Game Collection anche l'accesso a un ampio catalogo di giochi PS4 e PS5, come pure al game streaming e a una selezione di classici PS1, PS2, PSP e PlayStation 3.

Saldi PlayStation Store di gennaio 2023, offerte PS Plus Extra e Premium

PlayStation Plus Extra - abbonamento trimestrale a 24,99 euro - sconto del 37%

PlayStation Plus Extra - abbonamento annuale a 59,99 euro - sconto del 40%

PlayStation Plus Premium - abbonamento trimestrale a 34,99 euro - sconto del 30%

PlayStation Plus Premium - abbonamento annuale 79,99 euro - sconto del 33%

La nuova promozione lanciata da Sony con lo sconto sugli abbonamenti a PS Plus Extra e Premium è già attiva e lo sarà fino alla giornata di venerdì 13 gennaio. Qualora ve lo foste perso, qui trovate uno speciale sui giochi gratis di gennaio su PlayStation Plus.