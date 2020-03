Offerte PS Store: giochi PS4 a meno di 10 euro mentre si resta a casa per il Coronavirus

Mentre trascorriamo queste difficili giornate di quarantena per l'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus in Italia (e nel resto del mondo), proviamo ad andare in cerca di videogiochi PS4 proposti su PlayStation Store a meno di 10 euro.

Se nel nostro ultimo speciale vi abbiamo proposto i nostri consigli per gli acquisti sui giochi PS4 in sconto a meno di 15 euro su PS Store, questa volta ci concentriamo su quei titoli che meriterebbero di essere riscoperti dall'utenza del Monolite Nero e non solo per il loro prezzo decisamente contenuto.

Dei circa 4.200 videogiochi che compongono il catalogo virtuale del PlayStation Store, nel momento in cui scriviamo sono ben 757 i titoli che rientrano nella fascia di prezzo che va dai 5 ai 9,99 euro. Tra questi, è davvero impossibile non citare lo sparatutto in salsa horror DOOM 3, l'avventura interattiva Erica, il metroidvania italiano Forma.8, la frizzante esperienza platform Grow Up e la toccante storia di Old Man's Journey.

A questi, si aggiungono poi l'iconica avventura di Quantic Dream Heavy Rain, il violento sparatutto con visuale dall'alto Hotline Miami, l'horror in soggettiva Slender The Arrival e il geniale platform FEZ. Tutti i videogiochi che vi abbiamo riportato sono disponibili sul PlayStation Store di PS4 al prezzo di 9,99 euro. Qualora foste interessati, eccovi anche un approfondimento sui giochi gratis da scaricare su PS4, con tanti titoli di tutti i generi con cui trascorrere il tempo e svagarsi restando a casa per contribuire, pad alla mano, alla lotta contro la diffusione del Coronavirus.