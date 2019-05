Offerte PS4 Euronics: PlayStation 4 e PSVR a sconto fino al 29 maggio

Se siete interessati all'acquisto di PlayStation 4 o PlayStation VR vi segnaliamo la promozione del Volantino Tecnofollie di Euronics, valdo fino al 29 maggio, che propone PS4 Standard e PSVR in vendita a prezzo scontato. Vediamo insieme l'offerta corrente.

Euronics propone PlayStation 4 500 GB di colore Jet Black con Days Gone Standard Edition in bundle a 299.99 euro (anzichè 368.89 euro) mentre PlayStation VR viene proposto nella versione con PlayStation Camera, VR Worlds e tre mesi di abbonamento PlayStation Plus a 259.99 euro anzichè 324.98 euro.

Restando in casa Sony, interessante anche l'offerta che permette di acquistare Days Gone Standard Edition + 20 euro di credito per il PSN a 74.99 euro (anzichè 89.99 euro) mentre le cuffie Headset Wireless Gold sono in vendita a 69.99 euro anzichè 79.99 euro. Infine acquistando un DualShock 4 al prezzo scontato di 59.99 euro riceverete in regalo dieci euro di ricarica PSN.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al volantino Euronics Tecnofollie. Questa notizia non può essere considerata un contenuto sponsorizzato. Ci siamo limitati a segnalare un'offerta che riteniamo possa essere interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti partner sono indicati da un apposito banner in cima alla notizia con la dicitura "contenuto sponsorizzato".