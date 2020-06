Offerte PS4: da Nioh 2 a Death Stranding, i migliori sconti di domenica 21 giugno

Anche questo weekend Amazon propone una serie di giochi per PlayStation 4 in offerta per un periodo limitato, indubbiamente una buona occasione per arricchire la propria libreria con nuovi giochi in vendita a prezzo ridotto.

In particolare segnaliamo le offerte su Dreams di Media Molecule proposto a 29.98 euro, Nioh 2 a 38.99 euro e Death Stranding a 33.50 euro. Di seguito la lista completa dei giochi in sconto fino ad esaurimento scorte.

Sconti giochi PS4

Taglio di prezzo anche per God of War, Marvel's Spider-Man e Horizon Zero Dawn Complete Edition, versione quest'ultima che include anche il DLC The Frozen Wilds. The Last Of Us 2 Parte 2 è già in vendita a prezzo ridotto rispetto al costo di listino, tuttavia le custodie Steelbook in omaggio sono esaurite, acquistando ora il gioco non riceverete quindi questo ambito bonus gratis.