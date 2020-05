Offerte PS4, nuovi giochi in sconto per i Days of Play

Lunedì 25 maggio sono partite ufficialmente le offerte PlayStation Days of Play, con sconti su una selezione dei migliori giochi per PlayStation 4. Alla lista iniziale si sono aggiunti ora nuovi titoli che potete acquistare su Amazon a prezzo scontato.

Tra i tanti citiamo Astro Bot Rescue Mission per PlayStation VR in promozione a meno di 20 euro, Knack 2, Predator Hunting Grounds (sconto di euro sul prezzo di listino), inFAMOUS Second Son e God of War III Remastered venduti a 14.99 euro l'uno, senza dimenticare gli sconti su Dreams e WipEout Omega Collection.

Giochi PS4 in offerta

Le promozioni PlayStation Days of Play resteranno attive fino al prossimo 8 giugno, salvo esaurimento scorte, nel momento in cui scriviamo molti giochi in sconti risultano sold-out su Amazon oppure disponibili solamente tramite rivenditori terzi. Se siete interessati ad un gioco in particolare vi invitiamo ad affrettarvi prima che sia troppo tardi.