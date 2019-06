Offerte PS4, PSVR e giochi Sony: tornano i PlayStation Days of Play!

Sony Interactive Entertainment è pronta a dare il via, a partire da domani, ai Days of Play 2019: dal 7 al 17 giugno, undici giornate ricche di imperdibili offerte, dedicate agli utenti PlayStation.

Protagonista di questa edizione 2019 é la PlayStation 4 in Edizione Limitata Days of Play da 1 TB che vanta una colorazione Steel Black, le icone PlayStation argentate in rilievo sulla superficie superiore e un controller wireless DualShock 4 abbinato. L’esclusivo modello è disponibile al prezzo promozionale consigliato al pubblico di € 299,99. Tra le tante offerte, valide per l’intera durata dei Days of Play, gli utenti potranno scegliere anche i seguenti prodotti e contenuti:

PlayStation4 (PS4) 500GB al prezzo consigliato di € 249,99

Bundle per PlayStation VR (PS VR)

PS VR Starter Pack al prezzo consigliato di € 199,99

PS VR Mega Pack al prezzo consigliato di € 229,99

Controller wireless DualShock 4 e DualShock 4 Limited Edition al prezzo di € 39,99

Gold Headset al prezzo consigliato di € 59,99

Platinum Headset al prezzo consigliato di € 149,99

Days Gone al prezzo consigliato di € 49,99

God of War al prezzo consigliato di € 29,99

Marvel's Spider-Man al prezzo consigliato di € 29,99

Astrobot Rescue Mission al prezzo consigliato di € 29.99

Giochi PlayStation Hits al prezzo consigliato di € 14,99

PlayStation Plus di 12 mesi al prezzo consigliato di € 41,99

PlayStation Now di 12 mesi al prezzo consigliato di € 69,99 (acquistabile da PlayStation Store)

Sul sito ufficiale PlayStation trovate la lista dei rivenditori aderenti alla campagna Days of Play di Sony, che vi permetterà di acquistare PS4, PlayStation VR, giochi PlayStation 4, accessori e servizi ad un prezzo incredibilmente conveniente.