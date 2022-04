PS5 offerte: DualSense e cuffie Pulse 3D in sconto su Amazon

Gli accessori ufficiali Sony per PlayStation 5 sono in offerta su Amazon, solamente per un periodo di tempo limitato potete acquistare i controller DualSense in varie colorazioni e le cuffie Pulse 3D Wireless a prezzo ridotto, fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

I DualSense sono in vendita a prezzo scontato in vari colori tra cui Galactic Purple, Nova Pink, Starlight Blue e i più tradizionali bianco e nero (Midnight Black), la versione più economica è quella rosa (Nova Pink) venduta a 51.62 euro, prezzo decisamente interessante e certamente competitivo. Una bella occasione per acquistare un secondo (o un terzo... o un quarto) controller a prezzo scontato rispetto al listino, il risparmio non è altissimo ma i controller DualSense raramente scendono di prezzo.

PS5 DualSense in offerta

PS5 cuffie Pulse 3D Wireless in sconto

Anche le cuffie Pulse 3D Wireless per PlayStation 5 (compatibili anche con PS4) sono in sconto nella colorazione bianca o nera a 86.99 euro invece di 99.99 euro, un bel risparmio anche in questo caso per le cuffie ufficiali Sony, consigliate per godere al massimo dell'audio 3D su PlayStation 5.

Una bella selezione di accessori Sony in offerta per Pasqua, le scorte sono probabilmente limitate e dunque se siete interessati vi consigliamo di approfittarne subito prima che sia troppo tardi e il DualSense e le cuffie tornino ad essere venduti a prezzo pieno.