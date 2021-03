Offerte PS5 da GameStopZing: acquista Spider-Man Miles Morales + PSN Card e risparmia

Da GameStopZing proseguono le offerte PlayStation 5 con una promozione dedicata a Marvel's Spider-Man Miles Morales, uno dei giochi più acclamati per la nuova piattaforma Sony, in vendita a prezzo scontato se acquistato in bundle con una PSN Card.

Acquista Marvel's Spider-Man Miles Morales + Ricarica PlayStation Network da 50€ a 89.98€. Promozione valida fino al 18 Marzo 2021, salvo esaurimento scorte.

Il bundle GameStopZing include Marvel's Spider-Man Miles Morales per PlayStation 5 e una ricarica per il PlayStation Store del valore di 50 euro, tutto proposto al prezzo di 89.98 euro, offerta valida fino ad esaurimento scorte. Il risparmio è notevole, di fatto pagherete Marvel's Spider-Man Miles Morales 39.98 euro, il prezzo più basso mai raggiunto dal gioco Insomniac dal lancio ad oggi.

Se volete saperne di più sulla nuova avventura dell'Uomo Ragno vi rimandiamo alla recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales: "Vecchia città, nuova storia. E un super-protagonista che sfrutta l'elettrizzante Venom per animare un po' gli scontri e vivacizzare le fasi stealth, ma che in linea di massima vuole emulare le gesta, le movenze, i ritmi del suo mentore, ovvero il Peter Parker dello Spider-Man originale. Miles Morales si presenta al lancio di PS5 per quello che è: un'espansione autonoma ben confezionata, brillante dal punto di vista narrativo e tecnico."