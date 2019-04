Offerte Resident Evil 2 Remake: la versione Xbox One in sconto nel weekend

I vertici di Microsoft invitano tutti gli appassionati di videogiochi survival horror ad approfittare di una nuova offerta riguardante la versione Xbox One di Resident Evil 2 Remake, il kolossal a tinte oscure pubblicato da Capcom il 25 gennaio scorso.

La nuova promozione è accessibile dalle pagine del Marketplace ufficiale della console verdecrociata e permette a tutti i fan di giochi horror di usufruire di uno sconto del 33% (a 40,19 euro) sul prezzo di listino della versione base del remake di Resident Evil 2 e del 25% (a 52,49 euro) per la Deluxe Edition.

All'interno della versione Deluxe del capolavoro di Capcom troviamo il gioco completo, la colonna sonora originale, un'arma speciale (la Samurai Edge Albert) e un ricco pacchetto di costumi per Leon (Sceriffo di Arklay e Noir) e Claire (Militare, Noir ed Elza Walker).

L'offerta sulla versione Xbox One di Resident Evil 2 Remake è già attiva e lo sarà fino a lunedì 8 aprile. Chi desidera esplorare Raccoon City cimentandosi con le sfide della versione PlayStation 4 sarà inoltre felice di sapere che, da qui al 9 aprile, anche la versione PlayStation 4 di RE2 si trova in offerta sul PlayStation Store. A prescindere dalla vostra piattaforma di riferimento, se siete degli appassionati di videogiochi e di zombie vi consigliamo di leggere lo speciale di Gabriele Carollo dedicato alla storia dei non morti virtuali, con una disamina sullo stesso remake di Resident Evil 2 e sul legame che unisce gli appassionati a questo genere di esperienze videoludiche in salsa horror.