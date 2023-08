Offerte per risparmiare: i migliori giochi PS4 e PS5 a meno di 10 euro

Con le offerte di agosto del PlayStation Store si possono comprare tanti giochi per PS4 e PS5 a meno di 10 euro, una fascia di prezzo questa che permette di acquistare giochi magari non recentissimi ma ancora validi e sicuramente interessanti.

Qualche esempio? Iniziamo con A Way Out a 5.99 euro, Gran Turismo Sport a 9.99 euro e Star Wars Battlefront 2 a 5.99 euro, senza dimenticare Cities Skylines Remastered a 9.99 euro, Assassin's Creed IV Black Flag a 8.99 euro e Metro Exodus Gold Edition a 7,99 euro.

E ancora, LEGO Marvel Super Heroes a 5.99 euro, Dead Island Definitive Edition a 2.99 euro, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition a 9.99 euro, Batman Arkham Knight a 5.99 euro, Rayman Legends a 3.99 euro, Kingdom Come Deliverance a 5.99 euro e BioShock The Collection a 9.99 euro, ottimo prezzo per un pacchetto che include ben tre giochi: BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite.

Burnout Paradise Remastered costa 5.99 euro, Mad Max costa 4.99 euro e vi segnaliamo anche Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 Anni a 5.99 euro e in chiusura, Injustice 2 Legendary Edition a 6.04 euro, One Piece World Seeker a 9.79 euro, Borderlands Edizione Gioco dell'Anno a 9.89 euro e Zombie Army 4 Dead War a 4,99 euro.

