Offerte e sconti Amazon: PES 2020€ a meno di 50, God of War a 29.99 euro!

Nuovi sconti su Amazon.it: oltre alle offerte sui migliori giochi giapponesi per PS4 vi segnaliamo una selezione di titoli per tutte le piattaforme ora in vendita a prezzi scontati, tra questi troviamo anche eFootball PES 2020 a meno di 50 euro e God of War a 29.99 euro.

Tra gli altri giochi attualmente in offerta segnaliamo inoltre Call of Duty Black Ops 4 con una Calling Cards (esclusiva Amazon.it) a 19.99 euro, Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch a 49.98 euro e WWE 2K19 a 19,99 euro.

Sconti Videogiochi Amazon

Ci teniamo a precisare che si tratta di offerte a tempo limitato e soggette ad esaurimento scorte, pertanto se siete interessati vi consigliamo di approfittarne quanto prima. I prezzi, inoltre, sono soggetti a variazioni continue, se notate dei cambiamenti non esitate a farcelo sapere scrivendoci un commento qui sotto, aggiorneremo la notizia appena possibile.