Offerte Singles Day: Xbox Series S a 234 euro, il prezzo migliore di sempre

Continuano le offerte del Singles Day di Unieuro e dopo avervi segnalato Nintendo Switch OLED a 273 euro arriva ora anche una seconda promozione dedicata a Xbox Series S, che raggiunge il suo minimo storico, venduta a meno di 250 euro.

Xbox Series S costa 234 euro da Unieuro, non abbiamo sbagliato a scrivere, lo sconto è davvero consistere, la piccola console Microsoft costa oltre 60 euro in meno sul listino passando così da 299.99 euro a 234 euro, offerta valida solo online ed esclusivamente per oggi, giovedì 11 novembre.

La promo è valida solo sulla console con controller incluso, non sono previsti altri bonus come giochi o abbonamenti aggiuntivi nella confezione, ma a questo prezzo è davvero difficile pretendere di più. Si tratta di una offerta golosa anche per portarsi avanti con i regali di Natale, difficilmente Xbox Series S verrà riproposta a questo prezzo nell'immediato e dunque se siete interessati vi consigliamo certamente di valutarne l'acquisto.

Per quanto sia meno potente di Xbox Series X, Series S è una buona alternativa economica per entrare nel mondo Xbox e iniziare a scoprire il catalogo Xbox Game Pass, oppure per divertirsi con i giochi free to play come Fortnite, Rocket League, APEX Legends e Call of Duty Warzone.