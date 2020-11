PlayStation: le offerte di Sony per il Black Friday

In occasione del Black Friday, Sony Interactive Entertainment ha lanciato una serie di imperdibili offerte sui principali giochi e sui servizi facenti parte dell'ecosistema PlayStation, accessibili sia sul PlayStation Store che presso i rivenditori aderenti all'iniziativa. Scopriamoli assieme.

Offerte sui giochi

Le principali offerte sui titoli per le piattaforme PlayStation sono:

FIFA 21 : da 69,99 € a 38,49 €, con uno sconto del 45%;

: da 69,99 € a 38,49 €, con uno sconto del 45%; The Last of Us Part II : da 69,99 € a 39,89 €, con uno sconto del 43%;

: da 69,99 € a 39,89 €, con uno sconto del 43%; Ghost of Tsushima : da 69,99 € a 49,69 €, con uno sconto del 29%;

: da 69,99 € a 49,69 €, con uno sconto del 29%; Watch Dogs Legion da 69,99 € a 45,49 €, con uno sconto del 35%;

da 69,99 € a 45,49 €, con uno sconto del 35%; NBA 2K21: da 69,99 € a 34,99 €, con uno sconto del 50%.

Offerte sui servizi

In occasione del Black Friday è possibile risparmiare sull'acquisto degli abbonamenti a PlayStation Plus e PlayStation Now.

PlayStation Plus , abbonamento annuale, da 59,99 € a 44,99 €, con uno sconto del 25%;

, abbonamento annuale, da 59,99 € a 44,99 €, con uno sconto del 25%; PlayStation Now , in versione annuale, da 59,99 € a 44,99 €, con uno sconto del 25%;

, in versione annuale, da 59,99 € a 44,99 €, con uno sconto del 25%; PlayStation Now, in versione trimestrale, da 24,99 € a 19,99 €, con uno sconto del 20%.

Se siete interessati all'elenco completo delle offerte, potete trovarlo sul PlayStation Store . Tutte le offerte saranno attive da oggi 20 novembre