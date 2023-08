Offerte Steam, due giochi gratis e tanti sconti: le migliori promozioni PC e Steam Deck

Accanto ai nuovi saldi settimanali su Xbox Store e alle offerte di agosto di PlayStation Store, anche il catalogo Steam propone tantissimi sconti videoludici estivi.

Sulla piattaforma Valve, è inoltre al momento possibile giocare gratuitamente a due titoli interessanti. Da oggi sino a lunedì 28 agosto, l'utenza Steam può lanciarsi all'avventura all'interno di For the King, un coloratissimo GDR strategico con elementi roguelike, e State of Decay 2: Jaggernaut Edition, noto survival a tema zombie uscito nel 2020.

Il weeekend di gioco gratis si accompagna a tante promozioni sui giochi PC e Steam Deck, tra le quali segnaliamo in particolare:

Planet of Lana : a 14,99 euro, scontato del 25%;

: a 14,99 euro, scontato del 25%; Saints Row : a 19,79 euro, scontato del 67%;

: a 19,79 euro, scontato del 67%; Psychonauts 2 : a 14,99 euro, scontato del 75%;

: a 14,99 euro, scontato del 75%; F1 23 : a 41,99 euro, scontato del 40%;

: a 41,99 euro, scontato del 40%; For the King : a 4,99 euro, scontato del 75%;

: a 4,99 euro, scontato del 75%; Forza Horizon 5 : a 29,99 euro, scontato del 50%;

: a 29,99 euro, scontato del 50%; No Man's Sky : a 29,49 euro, scontato del 50%;

: a 29,49 euro, scontato del 50%; Metro Exodus : a 5,99 euro, scontato dell'80%;

: a 5,99 euro, scontato dell'80%; Ender Lilies: Quietus of the Knights : a 12,49 euro, scontato del 50%;

: a 12,49 euro, scontato del 50%; Tomented Souls: a 9,99 euro, scontato del 50%;

