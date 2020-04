Offerte Unieuro del 2 aprile, sconti su PlayStation VR e giochi Pokemon

Tra le offerte del giorno di Unieuro trovano spazio anche alcuni prodotti della categoria videogiochi e console, tra cui il visore PlayStation VR e giochi della serie Pokemon per Nintendo 3DS.

Il Notebook ASUS TUF Gaming FX505DU-BQ124T è in offerta a 1.099,99 euro (anzichè €1.299), Pokemon Sole e Luna costano 29.99 euro l'uno inoltre segnaliamo la promozione sul monitor HP Omen X 25f in vendita a 189,99 euro. Infine PlayStation VR con Camera e una copia di PSVR Worlds è in vendita a 279.99 euro anzichè 299.99 euro con un risparmio pari a venti euro sul prezzo di listino.

Le offerte sono valide solamente per la giornata di oggi (giovedì 2 aprile), trovate l'elenco completo nel link qui sotto in calce alla notizia. I negozi Unieuro sono chiusi per l'emergenza Coronavirus come da disposizioni del Governo, in ogni caso l'eCommerce è regolarmente attivo, alcuni prodotti potrebbero essere soggetti ad una spedizione più lenta del previsto, i tempi di consegnano dipendono dalla vostra zona e dalla difficoltà nel raggiungerla in base alle leggi vigenti per evitare il diffondersi dell'epidemia di Coronavirus.