Offerte Unieuro: un mare di sconti online su giochi e accessori PlayStation, Xbox e Switch

Con l'October Tech di Mediaworld già partito, il sito online del famoso negozio di elettronica si riempie di offerte e sconti su tantissimi videogiochi e accessori per console PlayStation, Xbox e Switch. Eccovi le promozioni più interessanti!

Se il gaming su piattaforme PlayStation è il vostro pane quotidiano, vi farà piacere sapere che sul portale di Unieuro sono disponibili diverse offerte come quelle rappresentate dagli sconti per Red Dead Redemption 2, Mortal Kombat 1, Hogwarts Legacy e Sifu.

Non meno interessanti sono poi gli sconti Unieuro riservati alla community di Nintendo Switch. Sfogliando il catalogo online della catena commerciale notiamo le offerte su Gang Beasts, l'edizione Leggende degli Anime di Fortnite, MotoGP 23 e tantissimi accessori, come lo stand per controller JoyCon Panthek con postazione di ricarica o la custodia rigida di Nacon per Nintendo Switch. E che dire allora degli sconti Xbox su Dead Island 2, Street Fighter 6 e altri videogiochi?

In calce alla notizia trovate il link con tutte le offerte di Unieuro per videogiochi e accessori PlayStation, Switch e Xbox.

