Offerte Unieuro: nuovo volantino con sconti su Switch Lite, PS4, Xbox One

Unieuro lancia le "Offerte Batticuore" valide fino al 6 ottobre con sconti su tantissimi prodotti tra cui console, nello specifico PS4/PS4 PRO, Nintendo Switch Lite e Xbox One S. Di seguito tutti gli sconti attualmente attivi online e nei negozi della catena.

Iniziamo citando il bundle Xbox One S 1TB con Forza Horizon 4 a 199.99 euro, Nintendo Switch Lite a 209.99 euro, PS4 PRO 1 Terabyte Fortnite Bundle a 399.99 euro, PS4 PRO 1 TB con due DualShock 4 a 429.99 euro, PS4 1 Terabyte con Due DualShock 4 a 349.99 euro e PlayStation 4 1 TB con FIFA 20 a 299.99 euro,

Infine segnaliamo il bundle ufficiale PS4 Slim 1 TB con tre giochi (The Last Of Us Remastered, Uncharted 4 Fine di un Ladro e Horizon Zero Dawn) a 349.99 euro, sicuramente interessante per tutti coloro che vogliono entrare nel mondo PlayStation 4 mettendo sin da subito le mani su tre dei più acclamati videogiochi per la console Sony.

Le offerte del Volantino Batticuore Unieuro sono disponibili online e in negozio fino a domenica 6 ottobre compresa, se siete interessati ad un prodotto in particolare approfittatene prima che sia troppo tardi.