Offerte Unieuro: sconti Batticuore su Nintendo Switch e giochi

Da Unieuro tornano gli sconti Batticuore fino al 13 marzo con tanti prodotti in sconto fino al 50%, tra gli articoli in promozione troviamo anche le console della famiglia Nintendo Switch e una selezione di videogiochi.

Nintendo Switch Joy-Con Blu/Rosso Neon o Joy-Con Grigi costa 339.90 euro in bundle con un gioco a scelta tra Leggende Pokemon Arceus e Animal Crossing New Horizons, Nintendo Switch Lite invece 259.90 euro, sempre in bundle con uno dei due giochi citati a scelta, a seconda delle disponibilità, console disponibile nei colori turchese, grigio, giallo, blu e corallo.

In offerta anche Just Dance 2022 per Nintendo Switch in vendita a 39.99 euro, altre promozioni attive includono lo sconto dell'1% sul prezzo di listino di Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 per PS4 e PS5, un risparmio assolutamente minimo di un solo euro per ogni gioco.

Gli sconti batticuore di Unieuro proseguono fino al 13 marzo con offerte su tantissimi prodotti tra cui smartphone, televisori, cuffie e auricolari, prodotti per la cura della persona, piccolo elettrodomestici e intrattenimento, con una vasta selezione di articoli scontati fino al 50%. Le offerte sono valide in negozio e online, fino ad esaurimento delle scorte disponibili e secondo le disponibilità dei singoli punti vendita.