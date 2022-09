Offerte Unieuro: nuovi sconti online, c'è anche un gioco uscito da poco

Unieuro mette a disposizione tramite il proprio sito ufficiale una serie di nuovi sconti su prodotti per PlayStation e Xbox, con la possibilità di risparmiare un po' di soldi anche su giochi usciti nelle scorse settimane.

Tra le offerte Unieuro disponibili solo online spicca in particolare Saints Row in versione PS5 e PS4, proposto in entrambi i casi a 54,99 euro, con uno sconto del 21% rispetto al normale prezzo di listino fissato sui 69,90 euro. Il titolo firmato Volition è disponibile dallo scorso 23 agosto, e si tratta quindi di uno dei suoi primi sconti da quando è arrivato sul mercato, almeno tra le proposte di Unieuro. Se dunque il frenetico Action open world vi incuriosisce, questa potrebbe essere una buona occasione per farlo vostro.

Spazio anche per la Formula Uno tra le altre proposte di Unieuro: F1 22 è disponibile a 59,99 euro con uno sconto del 14% su PS4, mentre l'edizione PS5 è proposta a 69,99 euro anziché i 79,99 euro di listino, mentre F1 Manager 22 è in vendita a 44,99 euro (anziché 54,99 euro, -18%) sia su PS5 che per le piattaforme Xbox. In sconto anche Elden Ring per PS5 a 59,99 euro anziché 69,99 euro, Call of Duty Vanguard, disponibile in versione PS5 a 64,99 euro anziché 79,99 euro, WWE 2K22 a 59,99 euro su PS4 (-15% dai 70,99 di listino) e 64,99 euro su PS5 (-14% dai 75,99 di listino), e Halo Infinite per Xbox a 59,99 euro anziché 69,99.

Infine, gli utenti Nintendo Switch possono portarsi a casa Just Jance 2022 a 49,99 euro, risparmiando il 18% sul prezzo base di 60,99 euro.