Offerte Unieuro: nuovi sconti online su giochi PS5 e PS4, c'è Forspoken a 29.99 euro

Nuova serie di sconti sul sito ufficiale di Unieuro, che mette a prezzi più vantaggiosi una nutrita serie di giochi ed accessori per PlayStation e Nintendo Switch pronti per essere acquistati online già da ora.

A spiccare in particolare è Forspoken per PS5, proposto a 29,99 euro con uno sconto del 37% rispetto al precedente prezzo di listino (47,99 euro,). Si tratta di uno dei prezzi più convenienti ai quali è possibile trovare l'Action/RPG di Square Enix, pertanto se finora non gli avete ancora dato una chance potrebbe essere arrivata l'occasione giusta. Sconto anche per Resident Evil 4 Remake in versione PS5, ora fissato a 49,99 euro, il 16% in meno rispetto al precedente prezzo di 59,99 euro.

Per chi invece ancora gioca regolarmente su PS4 c'è la possibilità di portarsi a casa Call of Duty Modern Warfare 2 nuovo a 52,99 euro anziché ai 79,99 euro di lancio. Tornando a PS5, troviamo LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker venduto a 19,99 euro, mentre tra gli accessori per Switch è proposto a 16,99 euro il caricabatterie per i Joy-Con prodotto da Bigben Interactive.

Per ulteriori dettagli su sconti ed offerte per giochi ed accessori non dimenticate di consultare il sito ufficiale Unieuro così da scoprire quali altre occasioni vantaggiose possono fare al caso vostro.

Puoi comprarne uno, o anche tutti in blocco, letteralmente gratis, scegliendo HYPE Next. In primis, a soli 2.90 € al mese hai un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare la carta gratis e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto.

In più, ciliegina sulla torta, HYPE ti regala un welcome bonus di 20 €, che viene accreditato direttamente sul tuo nuovo conto una volta eseguita validamente la prima ricarica. Potrai usare quel bonus come meglio credi, ed ovviamente, anche per acquistare uno o tutti questi giochi. Sei ad un click dal tuo nuovo conto Next, clicca qui per registrarti!