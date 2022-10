Offerte Unieuro: tanti sconti online su giochi e accessori PC, PlayStation, Switch e Xbox

Mentre proseguono le migliori offerte Amazon Prime tra console e giochi, anche sul portale di Unieuro è possibile approfittare di una nuova tornata di sconti online che coinvolge tanti videogiochi e accessori PC, PlayStation, Switch e Xbox.

Se il gaming da mouse e tastiera è il vostro pane quotidiano, vi farà piacere sapere che su Unieuro sono disponibili diverse offerte come quella rappresentata dallo sconto del 17% per FIFA 23, dallo sconto del 24% per Age of Empires IV o dal 23% di risparmio per l'acquisto del controller Gioteck SC3.

Non meno interessanti sono poi le offerte Unieuro riservate alla community PlayStation. Sfogliando il catalogo della nota catena commerciale è impossibile non notare gli sconti online per F1 22, NBA 2K23, Stray, GTA The Trilogy, Sniper Elite ed Elden Ring, oltre alle offerte per diversi volanti gaming PS4 e PS5.

Se invece siete interessati all'acquisto di nuovi giochi Nintendo Switch, il portale di Unieuro propone degli sconti su NBA 2K23, LEGO Brawls, Two Point Campus e Rabbids Party Legends. E che dire allora delle offerte Xbox? I possessori di Xbox Series X/S e Xbox One hanno l'opportunità di risparmiare sull'acquisto di Elden Ring (sconto del 17%), NBA 2K23, Microsoft Flight Simulator, Steelrising, Soulstice e Halo Infinite. In calce alla notizia trovate il link con tutte le offerte di Unieuro per videogiochi e accessori PC, PlayStation, Switch e Xbox