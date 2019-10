Offerte Unieuro Videogiochi: nuovo volantino Sottocosto di ottobre 2019

Unieuro lancia il nuovo Volantino Sottocosto in vigore dall'11 al 20 ottobre 2019: tra le tante offerte su smartphone e televisori trovano spazio anche alcune promozioni legate al mondo dei videogiochi, con sconti PS4 e accessori.

In particolare segnaliamo il pacchetto DualShock 4 V2 con voucher Fortnite a 39.99 euro, inoltre sarà disponibile il bundle PlayStation 4 Slim 1 TB con tre giochi (Horizon Zero Dawn, The Last Of Us Remastered e Uncharted 4 Fine di un Ladro) a 259 euro, con uno sconto pari al 27% sul prezzo di listino.

Quest'ultima in particolare è una offerta valida solamente per pochi migliaia di pezzi distribuiti in tutti i negozi della catena, dunque se siete interessati affrettatevi perchè la console potrebbe andare rapidamente sold out. In questo caso vi invitiamo a visitare un secondo punto vendita a voi vicino per cercare altre scorte in un negozio differente. Il nuovo Volantino Sottocosto Unieuro è valido dall'11 al 20 ottobre 2019.