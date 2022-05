Offerte Unieuro: volantino Passione Casa con giochi e console in sconto

Unieuro lancia il volantino Passione Casa valido fino al 19 maggio con tanti prodotti in offerta, tra gli articoli in sconto troviamo anche una selezione di videogiochi, console e accessori in vendita a prezzo scontato solamente per pochi giorni e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

In particolare sul fronte console e videogiochi il focus sembra concentrarsi su Nintendo Switch, con tante offerte per acquistare la console Nintendo a prezzo ridotto. Nintendo Switch OLED costa 389.99 euro con in abbinata un gioco a scelta del catalogo Switch, da segnalare anche i Joy-Con in vendita a 69.99 euro la coppia, varie colorazioni disponibili tra cui Giallo e Blu Neon, Verde e Rosa Neon e Rosso e Azzurro Neon.

Nintendo Switch Modello 2019 costa 299.90 euro con in abbinata una copia di Minecraft Nintendo Switch Edition, da segnalare anche le custodie per Switch a 19.99 euro l'una, vari modelli disponibili a seconda delle scorte del magazzino online e dei singoli punti vendita.

Con la promozione Passione Casa di Unieuro potete ottenere un buono sconto del valore di 50, 100 o 150 euro acquistando i prodotti che aderiscono alla promozione. Unieuro sottolinea che "il Buono Sconto sarà valido dal 20/05/2022 al 19/06/2022 per un successivo acquisto di valore pari almeno a quello del buono stesso di qualsiasi prodotto a scelta del consumatore, anche se già in promozione, con la sola esclusione di PlayStation 5."