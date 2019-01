Offerte Videogiochi Amazon: Battlefield 5, Fallout 76 e RDR2 tra gli sconti del 15 gennaio

Tornano le offerte di Amazon sui migliori videogiochi del momento: sebbene le proposte di oggi non siano tantissime a livello quantitativo, sono comunque presenti sconti e promozioni interessanti su giochi come The Witcher 3, Fallout 76 e Red Dead Redemption 2.

Sconti Videogiochi Amazon

Da segnalare come l'offerta su Red Dead Redemption 2 sia valida solamente sulla versione per Xbox One, sempre per la piattaforma Microsoft troviamo inoltre PlayerUnknown's Battlegrounds Complete Edition a meno di 9 euro, il prezzo più basso mai visto. In sconto anche Vampyr, SoulCalibur VI (con Metal Plate in omaggio) e la After Hours Limited Edition di Yakuza 6 The Song of Life.

Come sempre, ricordiamo che le offerte citate sono valide solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati ad un gioco in particolare affrettatevi prima che questo torni ad essere venduto a prezzo pieno.