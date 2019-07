Offerte Videogiochi Amazon: sconti Amazon Prime Day del 16 luglio

Continuano anche oggi le offerte Amazon Prime Day 2019 per la categoria videogiochi e console. Per l'occasione abbiamo selezionato dieci titoli per tutte le piattaforme (PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch) ora in vendita a prezzo ridotto.

Tra i nuovi giochi in offerta su Amazon troviamo MotoGP 19, Darksiders 3, Fallout 76 Special Edition, LEGO City Undercover, DiRT Rally 2.0 e RAGE 2:



Amazon Prime Day 2019 Sconti

Ancora valido (fino ad esaurimento scorte): la Special Edition con custodia Steelbook è in vendita a 54.99 euro , prezzo persino inferiore rispetto a quello dell'edizione standard.In questo caso potete usufruire di 30 giorni di Amazon Prime gratis , trascorso il periodo di prova potrete decidere in totale autonomia se continuare a pagare per dodici mesi oppure annullare l'iscrizione senza costi aggiuntivi di alcun tipo.