Offerte videogiochi: online gli sconti Bethesda per il QuakeCon

La prossima settimana si terrà il QuakeCon 2021 e per l'occasione Bethesda ha lanciato una serie di sconti speciali sui principali store digitali, che vi permetteranno di risparmiare fino all'80% su tanti titoli della compagnia.

Le offerte Bethesda sono disponibili su Steam, GOG, Microsoft Store e Nintendo eShop mentre non sembrano essere attive sul PlayStation Store, anche se potrebbe trattarsi solamente di un problema legato alle tempistiche di aggiornamento.

Ma quali sono i giochi da non perdere a prezzo ridotto? Tra i tanti troviamo Prey a 11.99 euro, DOOM Eternal a 22.49 euro, Fallout New Vegas Ultimate Edition a 7.99 euro, Quake III Gold Edition a 4.49 euro, Return to Castle Wolfenstein a 1,59 euro e ancora Dishonored 2 a 5.99 euro, Dishonored Complete Collection a 17.49 euro e DOOM III BFG Edition a 5 euro.

Senza dimenticare The Evil Within a 7.99 euro e The Evil Within 2 a 8.99 euro, Wolfenstein II The New Colossus a 8.99 euro, Wolfenstein The New Order a 5.99 euro e Wolfenstein The Old Blood a 2,99 euro. La selezione è ovviamente più vasta rispetto ai pochi titoli citati qui sopra, vi consigliamo di controllare il vostro store di riferimento per l'elenco completo e aggiornato delle offerte Bethesda.